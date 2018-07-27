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"Aksa, 1967'den beri İsrail'in sert saldırılarına maruz kalıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 23:37 | Son Güncelleme

"Aksa, 1967'den beri İsrail'in sert saldırılarına maruz kalıyor"

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Şeyh Yusuf Edis, Mescid-i Aksa'nın, 1967'den beri İsrail'in en sert saldırılarına maruz kaldığını belirtti.

Bakan Edis düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin desteklediği İsrail işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini kınayarak, "Aksa, 1967'den bu yana İsrail'in en sert saldırılarına maruz kalıyor." dedi.

Arap ve İslam dünyasının yanı sıra insani, hukuki ve siyasi uluslararası kuruluşlara "Aksa'yı İsrail'in barbarca saldırılarından koruyun" çağrısı yapan Şeyh Edis, baskınların son zamanlarda giderek arttığına da dikkati çekti.

Şeyh Edis ayrıca, İsrail'in saldırılarda cüretkâr davranmasının "Kudüs'ü başkent olarak tanıyan ABD'nin siyasi desteği ve dünyanın bu duruma sessizliğinden" kaynaklandığına vurgu yaptı.

İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırmış, cemaati boşalttıktan sonra Harem-i Şerif'in tüm kapılarını kapatmıştı. Baskın sırasında çok sayıda Filistinli gözaltına alınmış, saldırı sırasında yaralananlar olmuştu.

İsrail polisi, birkaç saat sonra Mescid-i Aksa'nın kapılarını yeniden açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Mescid-i Aksa Şeyh Yusuf Edis

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