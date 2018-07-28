"Aksa Camisi Müslümanların elinden alınamayacaktır"

İSTANBUL (AA) - Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Mescid-i Aksa ve Filistin konusunda tek saf olması gerektiğini belirterek, "Kudüs'ün, Filistin'in özgürlüğü Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasıyla başlayacaktır. Biz tekrar buralara döneceğiz. Aksa Camisi hiçbir zaman Müslümanların elinden alınamayacaktır." dedi. 2. Uluslararası Vaizler ve Hatipler Sempozyumu bugün gerçekleştirilen oturumlarla tamamlandı. Sempozyuma, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin yanı sıra 50'den fazla ülkeden 400'ün üzerinde alim, hatip, vaiz ve yönetici katılarak Mescid-i Aksa özelinde Müslümanların karşılaştıkları sorunlar üzerine görüşlerini paylaştı. Sempozyumda açılış ve tanıtımı yapılan Minber-i Aksa Derneği Genel Sekreteri Abdullah Cihat Dinç, Minber-i Aksa'nın mana olarak fethi temsil ettiğini ve kendilerinin de gönülleri fethetmeyi amaçladıklarını söyledi. Kudüs ve Filistin'de yaşanan saldırılara değinen Dinç, "Mescid-i Aksa sizleri ve bizleri çağırıyor. Bir dakika dahi geç kalacak vaktimiz kalmamıştır. Bir gün daha ilk kıblemizin göz yaşı akıtmasına dayanacak gücümüz kalmamıştır." diye konuştu.

- Görmez'e "Minber-i Aksa Özel Ödülü" verildi Çeşitli ülkelerden gelen alimler sahneye çıkarak, Kudüs için yaptığı çalışmaları dolayısıyla eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'e Mescid-i Aksa'nın minberinin ahşap maketinden "Minber-i Aksa Özel Ödülü" verdi. Ödül sonrası konuşan Görmez, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün kutsiyeti üzerinde durarak, "Aksa, siyonist düşman askerlerinin elinde ve üzüntümüz her geçen gün artıyor. Korkak düşmanlar bu toprakları kirletmektedirler. Silah zoru ve zorbalıkla direnişlerini sürdüren Müslümanları korkutmak istiyorlar. Fakat bunu hiçbir zaman başaramayacaklar. Bu hediyeyi Kudüs'ü savunanlara ithaf ediyorum." ifadelerini kullandı. Mescid-i Aksa'da verdiği hutbenin kendisini şereflendirdiğini anlatan Görmez, bunu hayatı boyunca unutmayacağını söyledi. Arap ve Müslüman ülkelerinin Mescid-i Aksa ve Filistin için çaba gösterdiğini ancak bunların yeterli olmadığını belirten Görmez, şunları kaydetti: "Bütün Müslümanlar kutsal yerleri korumak için nerede olurlarsa olsunlar tek saf ve tek yumruk olmalıdır. Kimse burayı kendi tekeline alamaz. Burası Filistinlilerin ve Müslümanların toprağıdır. Müslümanlar buna hiçbir zaman izin vermez. Elbette Türkiye ile Filistinliler arasında tarihsel bağlar bulunmaktadır. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Kudüs için yaptıkları için teşekkür ve minnet duygularımızı ifade ediyoruz. Kendisi Müslümanlara Mescid-i Aksa'yı ziyaret çağrısı yapmıştır. Kudüs'ün, Filistin'in özgürlüğü Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasıyla başlayacaktır. Biz tekrar buralara döneceğiz. Aksa Camisi hiçbir zaman Müslümanların elinden alınamayacaktır."

Görmez, İslam ülkelerine birlik çağrısı yaparak salonda bulunanlardan Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın önemini her yerde anlatmalarını istedi. - "Kudüs ve Filistin, İslam ümmetinin ortak meselesi" İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ise Kudüs'ün tarihinin, dinlerin ve insanlığın tarihi kadar eski olduğunu ifade ederek, pek çok peygambere ev sahipliği yapan şehrin üç semavi din tarafından da kutsal kabul edildiğini aktardı. Kudüs'ün Hazreti Ömer, Selahaddin Eyyubi ve Yavuz Sultan Selim'in emannameleriyle barış, özgürlük ve adalet içerisinde yaşadığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: "Müslümanlar tarafından idare edilirken emniyetin, irfan ve hikmetin, sulh ve merhametin en güzel örneklerini, farklı din, dil, ırk ve mezheplerin bir arada uyum içerisinde yaşamasının en nadide tablolarını sunan Kudüs, ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı'nın ardından bu hususiyetini kaybetmeye başlamıştır. Bilhassa Filistin topraklarının işgaliyle başlayan süreçte Müslümanlar esarete, baskıya, zulme, işkenceye ve katliama maruz kalmış, insana dair her türlü hak ve özgürlükten mahrum bırakılmış; evleri, yurtları, malları ve mülkleri talan edilerek gasbedilmiş, pek çoğu da Kudüs ve Filistin topraklarından göç etmek zorunda bırakılmıştır."

Kudüs ve Filistin'in İslam ümmetinin ortak meselesi olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "Filistin topraklarında yaşanan acı, bütün Müslümanların ortak acısıdır. Bilinmelidir ki Filistin toprakları üzerinde işgalcilerin gerçekleştirdiği demografik, coğrafi, dini veya siyasi değişiklikler asla kabul edilemez. Yine bilinmelidir ki Filistin topraklarının işgal altında olması Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün mahremiyetini zedelemez, kutsiyetini ortadan kaldırmaz. Üç dinin mukaddes kabul ettiği bu ana şehir, hiçbir şekilde Müslüman varlığından ayrı düşünülemez. Kudüs, tarihte temsil ettiği değerlerle Kudüs’tür. Kudüs, esaretten kurtulduğu an üç dinin bir arada yaşadığı kadim Kudüs olacaktır. Aynı şekilde Mescid-i Aksa, Müslümanların mabedi olma hüviyetinden, harem bölgesi de tarih boyunca var olan statüsünden asla çıkarılamaz. Mescid-i Aksa'ya yönelik din ve vicdan özgürlüğünü kısıtlayan uygulamalar ve mabet masuniyetini hiçe sayan saldırılar asla kabul edilemez. Mescid-i Aksa, inşa edildiği günden bu zamana kadar bir İslam mabedidir ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır. Zira Kudüs, Hazreti Muhammed'in İslam ümmetine emaneti ve mirasıdır."