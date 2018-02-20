HABER

Aksakallı'nın Ömer Halisdemir'in alnından öptüğü anın görüntüsü ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 09:44 | Son Güncelleme

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın, darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren ve bu uğurda şehit olan kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'i alnından öpme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan dava, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Hain gecede kayıtta olan güvenlik kameralarından elden edilen görüntüler dava dosyasına girdi. Kahraman Astsubay Halisdemir'e "Darbeci Semih Terzi'yi vur" emrini veren ve "Bunun sonunda şehadet var" diyen Korgeneral Aksakallı'nın darbe girişiminin bastırılmasının ardından Özel Kuvvetler Komutanlığına gelme anının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

ÖMER HALİSDEMİR'İ ALNINDAN ÖPTÜĞÜ AN

16 Temmuz 2016 günü sabah saat 10.17'de Karargah girişine aracıyla gelen Aksakallı'nın darbecileri bertaraf eden askerlere sarıldığı görülüyor. Daha sonra Karargah binasının içine doğru yönelen Aksakallı'nın bir müddet beklediği, ardından da Terzi'yi öldürmesinin ardından darbeciler tarafından şehit edilen Halisdemir'in cansız bedenine yöneldiği görüntülere yansıyor. Halisdemir'in naaşı önünde diz çöken Aksakallı'nın, şehidin yüzündeki örtüyü açtığı ve burada anlından öptüğü an güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

İŞTE ZEKAİ AKSAKALLI'NIN İFADESİ

Dava kapsamında celse arasında ifadesi alınan Aksakallı, "Ömer Halisdemir ile 8 kez görüştüm. Semih Terzi'nin Karargah binasına geleceğini öğrendiğimiz için Terzi'nin hain olduğunu, darbeci olduğunu söyleyerek onu öldürmesi emrini verdim. Hatta bu konuşmamızda bu olayın sonunda şehadet olduğunu da belirttim ve hakkını helal etmesini istedim. O da 'Helal olsun komutanım' dedi. Sabah komutanlığa gittiğimde şehit Ömer Halisdemir yerde yatıyordu, üzerinde bir örtü vardı. Örtüyü kaldırıp alnından öptüm" demişti.

İHA

Şehit Ömer Halisdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!Şehit Ömer Halisdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!
Ömer Halisdemir'in ağabeyi isyan etti: İsmini kullanıyorlar!Ömer Halisdemir'in ağabeyi isyan etti: İsmini kullanıyorlar!
Ömer Halisdemir'in ailesinden darbecilere tepki: İsmini kullanmayınÖmer Halisdemir'in ailesinden darbecilere tepki: İsmini kullanmayın
Ömer Halisdemir'in katillerine yağlı urgan attılar!Ömer Halisdemir'in katillerine yağlı urgan attılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zekai Aksakallı Semih Terzi Ömer Halisdemir 15 Temmuz darbe FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

İlginizi Çekebilir

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin

Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin

Türkiye'yi art arda sarsan haberlerle ilgili hükümet harekete geçti

Türkiye'yi art arda sarsan haberlerle ilgili hükümet harekete geçti

Bakanlar Kurulu sonrası flaş Afrin açıklaması: Felakete yol açar

Bakanlar Kurulu sonrası flaş Afrin açıklaması: Felakete yol açar

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Okuyucu Yorumları 10 yorum
ceset diye yazan elleriniz kırılsın
adı vatan soyadı kurtaran
mekanın cennet olsun ömer kardeşim
komutan dediğin böyle olur.gerektiğinde askerini şehadete ölmeye gönderir
Ey şanlı Türk ordusunun birer neferi olan Ömer HALİSDEMİR. Mekanın cennet olsun.Sen nur içinde yat. Unutma ki sınırları Kurtuluş savaşımız ile çizilen her bir karış toprağı sizler gibi şehitlerimizin asil kanlarıyla yoğrulmuş bu vatanın birliği, beraberliği için bizlerde canını ve kanını gözünü kırpmadan bu vatana feda ederiz.Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım.
Şehidimizin yeri cennettir buna şüphe yok ancak Aradan 1 buçuk 2 sene geçmiş bu kadar süre sonra hala yeni yeni görüntülerin nasıl ortaya çıktığını yada neden zaman zaman medyaya servis edildiğini hiç merak ettiniz mi ? Buna sıcak tutma politikası deniyor .Herşeyin bir anda gözler önüne serilip bir süre sonra unutulmasını zaman zaman olayla ilgili bilgi , belge döküman görüntü gibi eldeki unsurların halkın gözlerinin önüne tekrar getirmek halkın duygularıyla oynamaktır bu. Sonucta bu görüntüler uzun zamandır bir yerlerde bekletiliyordu yarın yeni görüntülerde gelecektir.Biraz düşünün neden?
sakallı bu ülkede canını seve seve vericek milli bir subaydır adamdır adam....
Evet görüntüler neden geç paylaşılıyor...ayrıca paşa bayaa bir geç gitmiş öğlen olmuş neredeyse...niyeti mutlakaki kötü değil ama çok acemice davranmış gibi (benim görüşüm)
Ömerim mekanın cennet olsun...Merak etme 2 tane fidan gibi evladım ve binler Ömerler senin düştüğün yerden yeşeriyor Inşallah....
Vatnı için canını feda eden bu mübarek şehidin mübarek naaşına nasıl cesed dersiniz.
Diğer Haberler
Tuncay Özkan'dan Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım

Tuncay Özkan'dan Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım

Karaman Süt Toplama Merkezi ve Laboratuvarı açıldı

Karaman Süt Toplama Merkezi ve Laboratuvarı açıldı

Mehmetçiğe "atom" ve "bayraklı pizza" dopingi

Mehmetçiğe "atom" ve "bayraklı pizza" dopingi

Doğu’nun etkileyici güzelliği fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Doğu’nun etkileyici güzelliği fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

OKA hazırlık toplantıları sona erdi

OKA hazırlık toplantıları sona erdi

Uzmanlar sosyal medyadan çocuk tacizi konusunda uyarıyor

Uzmanlar sosyal medyadan çocuk tacizi konusunda uyarıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.