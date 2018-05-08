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Aksakallı'yı "nazik bir şekilde" derdest etmeye çalışmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 19:08 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davada, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Aksakallı'yı alıkoymaya çalışan ekipte yer alan eski astsubay Şeker savunma yaptı - Sanık eski astsubay Şeker: - "Ben aracın önüne geldiğimde, komutanımız (Zekai Aksakallı) aracın kapısını açmıştı. Fatih albayın emriyle güvenliğini alacağımızı söyleyerek, kendilerini nazik bir şekilde aracımıza davet ettim. Komutanımız sinirlendi ve 'Ne alması lan' dedi. Bu olay, bir derdest etme faaliyeti olsaydı ben neden nazik bir dil kullanayım"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savunma yapan sanık eski astsubay Ümit Şeker, darbe girişimi eylemlerinin başlamasından kısa süre önce sanık Cengiz Atak'ın kendisini aradığını ve göreve çağırdığını, gittiği yerde bulunan aracın içindeki eski albay Fatih Yarımbaş'ın araçtakilere, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın güvenliğini sağlayacaklarını söylediğini öne sürdü.

Bunun üzerine, siyah bir minibüs ile Aksakallı'nın bulunduğu düğün salonunun önüne gittiklerini anlatan sanık Şeker, Aksakallı'nın düğünden ayrılmasından sonra Yarımbaş'ın telkini ile Aksakallı'nın bulunduğu araca giderek, kendi araçlarına davet ettiklerini iddia etti.

Aksakallı'nın buna tepki gösterdiğini beyan eden Şeker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arabadan önce Hasan Saltan sonra da ben indim. Ben aracın önüne geldiğimde komutanımız aracın kapısını açmıştı. Fatih albayın emriyle güvenliğini alacağımızı söyleyerek, kendilerini nazik bir şekilde aracımıza davet ettim. Komutanımız sinirlendi ve 'Ne alması lan' dedi. Bu olay, bir derdest etme faaliyeti olsaydı ben neden nazik bir dil kullanayım? Sonrasında komutanımızın aracı uzaklaştı, aracı bir daha görmedim. Aracın takip edilmesi hadisesi olmamıştır."

Bu olaydan sonra Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gitmeye çalıştıklarını, ancak giriş çıkışın yasaklanmasından dolayı Akıncı Üssü'ne gittiklerini aktaran sanık Şeker, sabah saatlerine kadar darbe girişiminden haberdar olmadığını savundu.

FETÖ üyesi olmadığını iddia eden sanık Şeker, darbe girişiminde bulunmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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15 Temmuz Akıncı Üssü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi astsubay Ümit Şeker darbe girişimi FETÖ Korgeneral Zekai Aksakallı

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