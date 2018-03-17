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Akşam Sanat Okulu öğrencileri Çanakkale Şehitleri’ni andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 12:04 | Son Güncelleme

Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu öğrencileri, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Çanakkale Zaferi’nin 103.

Akşam Sanat Okulu öğrencileri Çanakkale Şehitleri’ni andı

Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu öğrencileri, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla program düzenledi.
Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen İstiklal Marşı’nın Kabulu ve Çanakkale Şehitleri’ni Anma Programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kuranı Kerim tilavetinin ardından programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü İzzet Serkuş, “İstiklal Marşımız kahraman ordumuza ithaf edilmiştir. Ama biliyoruz ki savaş meydanlarında kazanılan zaferler diğer alandaki çalışmalarla taçlandırılmıştır. Bu hususta bizlere büyük görevler düşmektedir. Milli mücadelenin destansı bir ifadesi olan İstiklal Marşı, ‘korkma’ hitabından sonra ilerleyen dizelerde yeni bir hitapla seslenir. ‘Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın’ vatanın korunması, bastığı yerleri toprak diyerek geçmeyen, bu topraklar altında kefensiz olarak yatan şehit dedelerini unutmayan vefalı gençliğin eliyle olacaktır. Atalarımızın büyük fedakarlıklarla canları pahasına koruduğu bu aziz vatan bizlere bir emanettir. Almış olduğumuz bu emaneti her ne pahasına olursa olsun korumak boynumuzun borcudur” dedi.
Konuşmanın ardından Şehit Hüseyin Danacı’yı ve Çanakkale Şehitlerini anlatan kısa belgesel izlendi. Programda ayrıca Çanakkale şiirleri ve türküleri seslendirildi. Programa AFAD İl Müdürü Osman Atsız, Şehit Hüseyin Danacı’nın anne ve babası, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Akşam Sanat Okulu öğrencileri Çanakkale Şehitleri’ni andı

Akşam Sanat Okulu öğrencileri Çanakkale Şehitleri’ni andı

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