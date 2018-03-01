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Aksaray'da öğrenci servisi devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 09:47 | Son Güncelleme

Aksaray’da öğrenci servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 17’si öğrenci 18 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ortaköy ilçesine bağlı Borucu köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ortaköy ilçesindeki Sağlık Meslek Lisesine öğrenci taşıyan Erdem A.(53) idaresindeki 68 FB 836 plakalı öğrenci servis minibüsü, yolun karlı ve buzlu olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada minibüste bulunan öğrenciler, Ş.K. (15), R.A. (18), İ.K. (15), A.K. (16), K.D. (15), E.D. (16), R.K. (17), F.A. (16), M.D. (17), Y.C. (17), A.C.Y. (16), E.K. (17), F.Y. (14), O.S.Ö. (17), B.Ş. (17), A.B. (14), İ.K. (17) ile sürücü Erdem A. yaralandı. Kazanın ardından yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Yardım ve Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

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SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çok sayıda ambulansın sevk edildiği kazada, yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MİNİBÜSTEKİ TABURELER DİKKAT ÇEKTİ

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Erdem A. ve öğrenciler minibüsün kayarak devrildiğini söyledi. Öğrenci velisi Menderes Ekecik ise, “Biz bu servisi 10 defa şikayet ettik. Haddinden fazla öğrenci alıyor, çocuklarda emniyet hiç yok. Hepsi ayakta gidiyor. Şikayet ettim. Dedim ki, ‘bir şey yapın, tedbirini alın. Bir servis daha verin’ ama veren falan olmadı” dedi.

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Kaza sonrası yapılan incelemede minibüs içerisinde çok sayıda tabure dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray minibüs Kaza öğrenci servisi

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Tasarımı berbat olan,tavanı ile tabanı aynı genişlikte olan lastikleri içeride olan gelişmiş ülkelerde sadece hafif yük gıda vs için kullanılan insan taşınmayan rezil minibüslerin bu olumsuz durumları bir kişi tarafından yazılmadı..Bu millet tasarım sanat yoksunu fark etmiyor..Bu sebepten dolayı devrilmeler oluyor hala bu minibüsleri üretiyorlar beş para etmez.İçi koltuklar arası mesafe amotisör en kötü en berbat malzeme..
çok güzel bir konuya değindin. 2013 yılında buna benzer bir olay Isuzu nova aracıyla başıma geldi. Isuzu kamyonet şasesiyle midübüs yapmış. kısa ve dar şase yüksek tavan. bu aracın en ufak hatada devrilmeme ihtimali yok. benim bu kazada çok canım yandı. çok sevdiğim arkadaşımı kaybettim. bu ve buna benzer araçların trafiğe çıkışı yasaklanmalı
Sizin bu engin mühendislik tecrübelerinizi baz alırsak çift katlı otobüslerin her gün devrilmesi gerekir. Bu araçları Alman mühendisler tasarlıyor ve yılların tecrübesiyle üretiliyor. Avrupada da insan ve yük taşımasında kullanılıyor. Tabi ki her aracın bir limiti vardır ve üzerine çıkarsan kaza ihtimali artar. Bu olayda da düz yolda devrilmemiş, buzda kayarak yoldan çıkıp bankete düşerek devrilmiş. Araçları yasaklamak yerine şoförleri eğitmeliyiz.
@selim.targ Kaza yapan araç VW Crafter. Mercedes Sprinter ile birlikte en iyi servis araçlarındandır. Dünyada bu araçlardan daha iyisi yok siz hangi araçlardan bahsediyorsunuz. Yol şartlarını göz önüne alarak hızını , sürüşünü ayarlamayan , kurallara uymayan eğitimsiz , kural tanımayan şoförler olunca böyle olaylar maalesef oluyor. Birde araçta kar lastiği var mı acaba yoksa şoföre para kazanamıyoruz bu lastiklerle idare ediver demiş midir acaba araç sahibi. Yolcular da tüm ikazlara rağmen emniyet kemeri takmıyorlar kendimden biliyorum çünkü bende servis şoförüyüm.
ucuz ya ondandır,,oysa standart şartı getirilmesi lazım.
çok geçmiş olsun.İnşallah can kaybı olmaz.
çok şükür ölü yok
ALLAH'a şükür.. can kaybı yok.
aşırı hız çıkmazsa..dişimi kırcam..
@erdem_kimes dişimi kırmama gerek kalmadı.. haber ilk başlıkta tahmin etmiştim.. yola bak..aracın haline bak..yavruların ne suçu allah aşkına..sanki zorla araca bindirilmiş gibi haber..
geçmiş olsun
geçmış olsun şukur
şöförü tabureye oturtup 3 gün döveceksin bi güzel.
Kemer kemer kemer... hostes arkadaslar öğrencilerin tek tek kemerlerini taktığına kontrol edip emin olmalı. Kaza bu illaki yaşanacak cok geçmiş olsun
taburelerin bu kaza ile ilgisi nedir? araç zaten 17 kişilik, hepsi koktukta oturuyordur. birincisi hatalı sürme ikincisi öprencilerin emniyet kemeri takmaması bunca yaralanmaya sebep olmuştur. okul yönetimi ve veliler çocuklara kemer taktırmalı ve sonrasında yeterli. ayakta taşıma kanunen yasak. onu da devlet denetlemeli. yaptırmalı.
bunada şükür
servısler süper denetleniyormuş ama denetçıler nerde ayıp ayıp boş laflara peynır gemısı yurumuyor bu ülkde denetım yooooooookkk yapanın yaptığı yanında kar kalıyoroooorr
ben Aksaray lıyım tüm ilçelerine merkezden bu şekilde insan taşınıyor tabureli sandalyeli ilçe belediyeleri özel şahıslara kiraya veriyor onlarda nekadar müşteri okadar para diyerekten bu şekilde taşımacılık yapıyorlar ( bir iki ilçe hariç )
GEÇMİŞ OLSUN. ÖĞRENCİ SERVİSLERİNDEKİ YOLCU SAYISI VE SÜRÜCÜLERİNİN DURUMU SIK SIK KONTROL EDİLMELİ. GENÇLERE BİR ŞEY OLUNCA HERKESİN CANI YANIYOR.
DENETLEME YOK KARDEŞİM ADAMLAR KORSAN ÇALIŞIYOR ÇOK AÇIK ARA SOKAKLARDAN GİDİYORLAR KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL TABURE KOYUYORLAR HEMEN HEMEN HEPSİNDE VAR.
karlı buzlu havada valiler okulları tatil etseler ya tek suçlu bu havada okulları tatil etmeyen valiler sanki bir gün okula gidecekler alim olacaklar
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