Aksaray iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Aksaray'da Ramazan'ın ilk günü heyecanla bekleniyor. Oruç tutacakların gözü kulağı ilk teravih namazında ve sahur ile iftar saatinde olacak. Peki 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Ağrı'da ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar?
Aksaray için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Aksaray ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...
|1
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:46
|05:25
|12:46
|16:36
|19:55
|21:28
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:44
|05:24
|12:46
|16:37
|19:56
|21:29
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:43
|05:24
|12:46
|16:37
|19:57
|21:30
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:42
|05:23
|12:46
|16:37
|19:58
|21:32
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:41
|05:22
|12:46
|16:37
|19:59
|21:33
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:40
|05:21
|12:46
|16:37
|20:00
|21:34
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:38
|05:21
|12:47
|16:38
|20:01
|21:35
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:37
|05:20
|12:47
|16:38
|20:01
|21:37
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:36
|05:19
|12:47
|16:38
|20:02
|21:38
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:35
|05:19
|12:47
|16:38
|20:03
|21:39
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:34
|05:18
|12:47
|16:39
|20:04
|21:40
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:33
|05:17
|12:47
|16:39
|20:05
|21:41
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:32
|05:17
|12:47
|16:39
|20:05
|21:42
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:31
|05:16
|12:47
|16:39
|20:06
|21:43
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:31
|05:16
|12:47
|16:40
|20:07
|21:45
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:30
|05:16
|12:48
|16:40
|20:08
|21:46
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:29
|05:15
|12:48
|16:40
|20:08
|21:47
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|03:28
|05:15
|12:48
|16:40
|20:09
|21:48
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|03:28
|05:14
|12:48
|16:40
|20:10
|21:49
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|03:27
|05:14
|12:48
|16:41
|20:10
|21:50
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|03:26
|05:14
|12:48
|16:41
|20:11
|21:50
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|03:26
|05:14
|12:48
|16:41
|20:11
|21:51
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|03:25
|05:13
|12:49
|16:41
|20:12
|21:52
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|03:25
|05:13
|12:49
|16:42
|20:13
|21:53
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|03:24
|05:13
|12:49
|16:42
|20:13
|21:54
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:24
|05:13
|12:49
|16:42
|20:14
|21:54
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:24
|05:13
|12:49
|16:42
|20:14
|21:55
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|03:23
|05:13
|12:50
|16:43
|20:15
|21:56
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:23
|05:13
|12:50
|16:43
|20:15
|21:56
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:23
|05:13
|12:50
|16:43
|20:16
|21:57
NİKOTİN BANDI ORUCU BOZAR MI?
Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366-367).
İNSÜLİN İĞNESİ ORUCU BOZAR MI?
İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.
Diğer yandan ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan’da oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır.
AKASARAY'IN CAMİLERİİ
Teravih namazını cemaatle kılmak için Aksaray'ın çeşitli camilerinden birine gidebilirsiniz.
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