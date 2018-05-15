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Aksaray iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 00:54 | Son Güncelleme

İç Anadolu'nun güzide illerinden Aksaray'da Ramazan sofraları için hazırlıklar yapıldı. İnsanlar Ramazan'ın ilk gününü yani ilk orucun açılacağı anı bekliyorlar. Peki 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Aksaray'da ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar? İşte Aksaraylılar için 2018'in Ramazan ayı ile ilgili detaylar...

Aksaray iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Aksaray'da Ramazan'ın ilk günü heyecanla bekleniyor. Oruç tutacakların gözü kulağı ilk teravih namazında ve sahur ile iftar saatinde olacak. Peki 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Ağrı'da ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar?

Aksaray için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Aksaray ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

AKSARAY 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

1 Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:46 05:25 12:46 16:36 19:55 21:28
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:44 05:24 12:46 16:37 19:56 21:29
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:43 05:24 12:46 16:37 19:57 21:30
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:42 05:23 12:46 16:37 19:58 21:32
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:41 05:22 12:46 16:37 19:59 21:33
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:40 05:21 12:46 16:37 20:00 21:34
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:38 05:21 12:47 16:38 20:01 21:35
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:37 05:20 12:47 16:38 20:01 21:37
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:36 05:19 12:47 16:38 20:02 21:38
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:35 05:19 12:47 16:38 20:03 21:39
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:34 05:18 12:47 16:39 20:04 21:40
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:33 05:17 12:47 16:39 20:05 21:41
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:32 05:17 12:47 16:39 20:05 21:42
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:31 05:16 12:47 16:39 20:06 21:43
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:31 05:16 12:47 16:40 20:07 21:45
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:30 05:16 12:48 16:40 20:08 21:46
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:29 05:15 12:48 16:40 20:08 21:47
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:28 05:15 12:48 16:40 20:09 21:48
19 03 Haziran 2018 Pazar 03:28 05:14 12:48 16:40 20:10 21:49
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:27 05:14 12:48 16:41 20:10 21:50
21 05 Haziran 2018 Salı 03:26 05:14 12:48 16:41 20:11 21:50
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:26 05:14 12:48 16:41 20:11 21:51
23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:25 05:13 12:49 16:41 20:12 21:52
24 08 Haziran 2018 Cuma 03:25 05:13 12:49 16:42 20:13 21:53
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:24 05:13 12:49 16:42 20:13 21:54
26 10 Haziran 2018 Pazar 03:24 05:13 12:49 16:42 20:14 21:54
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:24 05:13 12:49 16:42 20:14 21:55
28 12 Haziran 2018 Salı 03:23 05:13 12:50 16:43 20:15 21:56
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:23 05:13 12:50 16:43 20:15 21:56
30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:23 05:13 12:50 16:43 20:16 21:57

NİKOTİN BANDI ORUCU BOZAR MI?

Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366-367).

İNSÜLİN İĞNESİ ORUCU BOZAR MI?

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.

Diğer yandan ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan’da oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır.

AKASARAY'IN CAMİLERİİ

Teravih namazını cemaatle kılmak için Aksaray'ın çeşitli camilerinden birine gidebilirsiniz.

RAMAZAN MESAJLARI

  • Mübarek Ramazan ayının başlamasının coşkusu ile pek çok kişi sevdiklerine, akrabalarına ve yakınlarına Ramazan mesajları gönderiyor. Biz de sizler için Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarından ve mesajlaşma araçlarından paylaşabileceğiniz Ramazan mesajları derledik.
  • Ramazan ayının verdiği bereket İftar sofralarınıza tat ve huzur getirmesi dileğiyle, Hayırlı Ramazanlar.
  • Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…
  • 11 Ayın Sulatını Ramazan'da gönülleriniz huzur sofranız bereketli Olsun, Ramazan Ayımız Mübarek olsun.
  • Bir kez daha rahmet ve bereket ayına ulaştık. Rabbim nefsimizi terbiye ettiğimiz, feyz dolu oruçlar tutmayı nasib etsin. Hayırlı Ramazanlar.
  • Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı Ramazanlar.
  • Güzel ve iman dolu bu ayda gözlerinizde ışık, sofralarınızda iftar bereketi, evinizde mutluluk eksik olmasın. Hayırlı Ramazanlar.
  • Başı rahmet ortası merhamet sonu ise cehennemden azad olan mibarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim.
  • Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin...Hayırlı Ramazanlar.
  • İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun…
  • Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

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