Aksaray iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Aksaray'da Ramazan'ın ilk günü heyecanla bekleniyor. Oruç tutacakların gözü kulağı ilk teravih namazında ve sahur ile iftar saatinde olacak. Peki 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Ağrı'da ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar?

Aksaray için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Aksaray ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

AKSARAY 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

1 Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:46 05:25 12:46 16:36 19:55 21:28 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:44 05:24 12:46 16:37 19:56 21:29 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:43 05:24 12:46 16:37 19:57 21:30 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:42 05:23 12:46 16:37 19:58 21:32 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:41 05:22 12:46 16:37 19:59 21:33 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:40 05:21 12:46 16:37 20:00 21:34 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:38 05:21 12:47 16:38 20:01 21:35 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:37 05:20 12:47 16:38 20:01 21:37 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:36 05:19 12:47 16:38 20:02 21:38 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:35 05:19 12:47 16:38 20:03 21:39 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:34 05:18 12:47 16:39 20:04 21:40 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:33 05:17 12:47 16:39 20:05 21:41 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:32 05:17 12:47 16:39 20:05 21:42 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:31 05:16 12:47 16:39 20:06 21:43 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:31 05:16 12:47 16:40 20:07 21:45 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:30 05:16 12:48 16:40 20:08 21:46 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:29 05:15 12:48 16:40 20:08 21:47 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:28 05:15 12:48 16:40 20:09 21:48 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:28 05:14 12:48 16:40 20:10 21:49 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:27 05:14 12:48 16:41 20:10 21:50 21 05 Haziran 2018 Salı 03:26 05:14 12:48 16:41 20:11 21:50 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:26 05:14 12:48 16:41 20:11 21:51 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:25 05:13 12:49 16:41 20:12 21:52 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:25 05:13 12:49 16:42 20:13 21:53 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:24 05:13 12:49 16:42 20:13 21:54 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:24 05:13 12:49 16:42 20:14 21:54 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:24 05:13 12:49 16:42 20:14 21:55 28 12 Haziran 2018 Salı 03:23 05:13 12:50 16:43 20:15 21:56 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:23 05:13 12:50 16:43 20:15 21:56 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:23 05:13 12:50 16:43 20:16 21:57

NİKOTİN BANDI ORUCU BOZAR MI?

Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366-367).

İNSÜLİN İĞNESİ ORUCU BOZAR MI?

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.