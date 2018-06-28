Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvveleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 13 muvazzaf asker yakalandı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yerleştirdiği 13 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray merkezli 10 ilde düzenledikleri operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul'da yağmur yağacak mı? AKOM'dan 5 ilçe için son dakika hava durumu uyarısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yeni kabine için tarih verdi
Muharrem İnce'den Twitter'da videolu paylaşım! Bu mesajı verdi
İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu
Rusya'dan son dakika Suriye kararı! Çekiliyorlar
Kuruyan gölün dibinden öyle bir şey çıktı ki! Uzaydan görülebiliyor!
Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti
Müslüman asker Instagram'ı sallıyor
Shakira'nın kulis istekleri şaşırttı
Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha