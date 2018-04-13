Aksaray'da 2 bin 500 adet sahte içki ele geçirildi

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, bir eve yapılan operasyonda 2 bin 500 adet sahte içki ele geçirildi.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisini aldı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Akşam saatlerinde eve yapılan baskında Mustafa Ç. (38), Nuh B. (44) ve Ramazan Ç. (32) suçüstü yakalanarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 2 bin 500 adet sahte içki, 5 bin adet sahte bandrol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyete götürülen 3 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.
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