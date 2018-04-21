Aksaray'da balkondan düşen kadın öldü

AKSARAY (AA)- Aksaray'da, 3. kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Şehhamit Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 5 katlı apartmanın 3. katında yaşayan 85 yaşındaki Sultan Akyüz, balkondan düştü.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Akyüz'ü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı fakat yaşlı kadın kurtarılamadı.