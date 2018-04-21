HABER

Aksaray'da balkondan düşen kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:17 | Son Güncelleme

Aksaray'da balkondan düşen kadın öldü

AKSARAY (AA)- Aksaray'da, 3. kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Şehhamit Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 5 katlı apartmanın 3. katında yaşayan 85 yaşındaki Sultan Akyüz, balkondan düştü.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Akyüz'ü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı fakat yaşlı kadın kurtarılamadı.

Bahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklamasıBahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklaması
Akıllara durgunluk veren görüntü!Akıllara durgunluk veren görüntü!
Yargıtay'dan Aydın Doğan'a kötü haberYargıtay'dan Aydın Doğan'a kötü haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray yaşlı kadın yüksekten düşme

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

CHP'li Aksünger'den ittifak açıklaması: Tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP

CHP'li Aksünger'den ittifak açıklaması: Tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Operasyon başlattık

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Operasyon başlattık

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Avusturya ve Hollanda’nın kararına Bakan Çelik’ten yanıt geldi

Avusturya ve Hollanda’nın kararına Bakan Çelik’ten yanıt geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.