Aksaray'da baraja giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Recep Adil Dönertaş (22) ve arkadaşları, piknik yapmak için merkeze bağlı Gücünkaya köyündeki Mamasın Barajı'na gitti.
Dönertaş ve dört arkadaşı, burada serinlemek için baraja girdi. Bir süre sonra Recep Adil Dönertaş'ın sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve AFAD su altı arama ekipleri, kısa süren arama çalışmaları sonucunda Dönertaş'ın cesedine ulaştı.
Dönertaş'ın cesedi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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