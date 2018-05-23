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Aksaray’da drone" destekli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 10:31 | Son Güncelleme

Operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Aksaray’da "drone" destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Uyuşturucu kullandıkları öne sürülen 20 kişi hakkında işlem yapan ekipler, aramalarda 12,68 gram eroin, 2,5 gram metafetamin, bin 22 adet uyuşturucu hap, 200 gram uyuşturucu skunk maddesi, bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 adet fişek, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 35 adet fişek ele geçirdi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 şüpheliye yönelik "drone" destekli operasyon düzenledi.

Operasyonda, Mehmet G, Recep Ö, Enes D, İsmail S, Adem Y, Büşra Ö, Erdal E, Mustafa A, Murat G. ve Mehmet A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan Mehmet A'nın Aksaray Üniversitesinde öğretim görevlisi olduğu bildirildi.

Polis, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada bir ruhsatsız av tüfeği ve 35 adet fişek ele geçirdi.

Şüphelilerin, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
destekli drone narkotik operasyonu uyuşturucu

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