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Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:40 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 2'si firari 4 şüpheli gözaltına alındı - Örgütün "öğretmen yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan çift tutuklandı

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2'si firari 4 şüpheli yakalandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen, daha önce görevinden ihraç edilen veri hazırlama memuru N.T. ve mühendis E.S. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan örgütün "öğretmen yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan firari Beytullah A. ve eşi Çiğdem A, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde gözaltına alınarak Aksaray'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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