Aksaray’da haşere ile mücadele aralıksız sürüyor

Aksaray Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü vektör ve haşerelere karşı etkin mücadele çalışması başlattı.

Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, haşere ile mücadelede yılın ilk çeyreğinde bin 300 adet ağıl, mandıra ve kümesi ilaçladı. Ayrıca sivrisinek larvaların yoğun biçimde üremesine olanak sağlayan tahliye kanalları ve su birikintileri ilaçlama yapılarak temizlendi. Sürdürülen çalışma ile erken dönemde larvaların bertaraf edilmesi ve sivrisinek üremesi etkin biçimde engellenmesi planlanıyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çevre ve insan sağlığını tehdit eden haşerelere karşı mücadelenin önümüzdeki günlerde süreceği duyuruldu. Bahara hazırlık çerçevesinde sürdürülen etkin mücadelede ilaçlamanın sadece hedef haşereyi etkilediğini, insana yönelik hiçbir zararlı etkisinin bulunmadığı bildirildi.