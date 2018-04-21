Aksaray’da ‘Haydi, Konuş Bakalım’ın finali yapıldı

Aksaray’da Hazım Kulak Anadolu Lisesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Aksaray Belediyesi sponsorluğunda organize ettiği liseler arası münazara yarışmasının finali yapıldı.

Hasan Dağı Kapalı Spor Salonunda düzenlen programa, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, il müdürleri, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, binlerce öğrenci ile aileleri ve vatandaşlar katıldı. Bu yıl tüm il genelinde gerçekleştirilen yarışmaya toplamda 16 okul iştirak etti. Finalde, Yunus Emre Anadolu Lisesi ile Hazım Kulak Anadolu Lisesi karşılaştı. Münazara öncesinde Aksaray Belediyesi Müzik Topluluğu ve Ses Ver Sus isimli Acapella Gurubunun konseri, salonu dolduran binlerce kişiye coşkulu dakikalar yaşattı. Her iki okulun taraftarlarının tribün şovları görülmeye değerdi. Gençlerin kendi dinamizmlerini yansıtmaları, açtıkları pankartlar, esprili afişler, koreografi çalışmaları, seyircileri mest ederken onlara, yarışmanın şenlik havasında geçeceğinin habercisi oldu.

Münazara öncesinde bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, “Bu tür programlar çok önemli. Gençlerimizin özgüvenleri artıyor. Onların bu özgüvenleri bizim de geleceğe dair umutlarımızı arttırıyor. Bu imkânları sağlayan Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise, “Eğitim bizim birinci önceliğimiz. Bu gençlerin dinamizmi, hayalleri beni çok etkiliyor. Başından beri izliyor ve katılıyorum. Her seferinde beni daha da şaşırtıyorlar. Aksaray’ın ve Türkiye’nin geleceği adına beni ümitlendiriyorlar. Bütün okullarımıza teşekkür ediyorum. Bu yarışmanın kaybedeni yok” diye konuştu.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez de, “Geleceğin büyük devlet adamları, yöneticileri buradan çıkacak. Salon bayraklarla dolu, birliğimiz adına bu çok önemli. Yarışmacı okullara şimdiden başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Münazaranın ardından ödül programına geçildi. Münazarada finalist takımların dışında, 16 okuldan bireysel performansları ile göz dolduran öğrenciler de ödüllerini aldı. Bu öğrencilerin yetişmesinde büyük emekleri olan öğretmeler de unutulmadı ve ödüllerini AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy’un elinden aldı. Şehit Ali Er Anadolu Lisesi ve Abdülhamid Han Fen Lisesi öğrencileri ise yarı finalde elenmelerine rağmen Başkan Özel Ödülüne layık görüldü. İl Tertip Komitesi Başkanı olan Milli Eğitim Şube Müdürü Affan Başbuğ’a, Belediye Başkanı Yazgı tarafından anlamlı bir plaket verilerek kendisine teşekkür edildi.