Aksaray'da hırsızlık operasyonu

Aksaray'da son 4 ay içinde hırsızlık, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi 25 olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 4 ayda il merkezindeki farklı adreslerde gerçekleştirilen hırsızlık ve gasp olaylarıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve parmak izi yardımı ile delilleri toplayan ekipler, kent merkezinde belirlenen birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 4 ay içinde hırsızlık, gasp, uyuşturucu ticareti gibi 25 farklı olaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda televizyon, telefon ve bilgisayar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıkça alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik
Şok iddia! 'Muharrem Bey 24 Haziran gecesi donmuş bir şekilde kaldı'
Adnan Oktar'ın skandal ses kaydı!
Zincirlendi, kelepçelendi, kaçıran adamı kendine aşık etti
Putin: Elimizde Trump ve ailesiyle ilgili 'uygunsuz görüntüler'...
CHP'de işler karıştı! Çarpıcı yorum: Kemal Kılıçdaroğlu büyük hüsran yaşayacak
Kaçıran kişiyi kendine aşık edip elinden kurtulmuş!
Adnan Oktar örgütünde kediciklerin görevi şaşırttı
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı
En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…
Apple’dan sonra Samsung da zam yaptı! İşte yeni fiyatlar…