Aksaray'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Dilek Öztürk (38) yönetimindeki 68 DP 653 plakalı hafif ticari araç, Zafer Mahallesi 3200. Sokak'ta Celal Çetin (44) idaresindeki 68 DV 818 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücü Dilek Öztürk ile araçlardaki Tuğçe Naz (6), Şenay Hacer (11) ve Muhammed Öztürk (1) ile Songül (19), Sema Nur (11) ve Azat Çetin (1) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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