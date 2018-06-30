Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Musa Özdemir (40) yönetimindeki 68 AAD 806 plakalı otomobil, Yılmaz Korkmaz (45) idaresindeki yabancı plakalı otomobille Aksaray-Konya Karayolu Sultanhanı ilçe kavşağında çarpıştı.
Her iki araç sürücüsü ile yabancı plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hülya (41), Muhammed Ali (14) ve Hatice Korkamaz (19) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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