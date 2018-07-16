Aksaray'da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da inşaatın 4. katından merdiven boşluğuna düşen Afgan uyruklu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçeli Mahallesi 3701. Sokak'taki inşaatın 4. katındaki merdiven boşluğunda çalışan Afgan uyruklu Gholam Mohıddın Özbek (20) ile Hüseyin Uz (46) dengelerini kaybederek düştü.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Özbek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer işçi Uz'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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