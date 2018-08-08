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Aksaray'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 08:52 | Son Güncelleme

Aksaray'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da kamyonetin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Onur Olgaç (28) idaresindeki 35 ULA 53 plakalı kamyonet, Aksaray-Nevşehir karayolunun 13. kilometresinde, İdris Uman (61) idaresindeki 48 LZ 114 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, kamyonette bulunan Şaban Çoban (28), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyonetin kabininde sıkışan sürücü Onur Olgaç, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

Yaralı Olgaç, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray trafik kazası

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