Aksaray'da LPG yüklü tanker şarampole devrildi: 1 ölü

Aksaray'da şarampole devrilerek alev alan LPG yüklü tankerin şoförü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Aksaray-Ankara karayolunun 50. kilometresinde LPG yüklü tanker, şarampole devrildi. Alev alan tanker, Aksaray ve Ankara itfaiyesinin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
İlk belirlemelere göre, tankerden çıkamayan sürücü yanarak hayatını kaybetti.
Polis ve jandarma ekipleri sürücünün kimliği ile aracın plakasını belirlemeye çalışıyor.
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