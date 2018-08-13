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Aksaray'da mera yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 21:16 | Son Güncelleme

Ormana yakın bölgedeki merada çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor

Aksaray'da ormanlık alana yakın bir bölgede bulunan kuru otların bulunduğu alanda yangını çıktı.

Hasan Dağı'nın orman bölgesine yakın merada çıkan yangını, köylüler ihbar etti. AFAD ve itfaiye ekipleri, yangının ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi için çalışma başlattı.

Arazinin ulaşıma elverişsiz olması ve yangının çevredeki ağaçlara sıçrama ihtimaline karşın Adana'dan helikopter istendi.

Helikopter, Helvadere göletinden su doldurarak yangına müdahale ediyor.

Aksaray ve Niğde illerinden Orman Müdürlüğü ekiplerinin ve köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği bildirildi.

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Aksaray yangın

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