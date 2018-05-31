HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Aksaray'da otomobil devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 17:06 | Son Güncelleme

Refüje çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 3’ü ağır, 4 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobilin refüje çarpıp devrilmesi sonucu 3’ü ağır, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oktay Gökdoğan (19 ) idaresindeki 33 VAN 30 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara karayolunun 20. kilometresinde refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan İzzettin (38), İlhan (40) ve Muhammed Eren Gökdoğan (14) yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Oktay, İzzettin ve İlhan Gökdoğan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

PARTNERSaray bu görüntülerden korktuSaray bu görüntülerden korktu
Yunanistan'a girişlerine izin verilmeyen milletvekilleri Bulgaristan'a gittiYunanistan'a girişlerine izin verilmeyen milletvekilleri Bulgaristan'a gitti
Kuzey Irak şehidimizin ismi ve memleketi belli olduKuzey Irak şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray'da trafik kazası: 4 yaralı devrilmesi otomobil

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Berat Albayrak ile AK Partili seçmen arasında ilginç diyalog: Cumhurbaşkanımız Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız

Berat Albayrak ile AK Partili seçmen arasında ilginç diyalog: Cumhurbaşkanımız Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız

Kuzey Irak şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Kuzey Irak şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Terör örgütü Asala üyesi Levon Ekmekçiyan’ın cesedi yerine ailesine köpek kemikleri gönderildi

Terör örgütü Asala üyesi Levon Ekmekçiyan’ın cesedi yerine ailesine köpek kemikleri gönderildi

Yeni operasyon sinyali: Fırat'ın batısı tamam doğusu da olacak

Yeni operasyon sinyali: Fırat'ın batısı tamam doğusu da olacak

Özel hastanede 'doğum' skandalı!

Özel hastanede 'doğum' skandalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.