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Aksaray'da otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 02:10 | Son Güncelleme

Aksaray'da otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eskil ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Gölbez Yaylası'ndan Tol Yaylası istikametine giden Yakup Koyuncu idaresindeki 42 FMV 89 plakalı otomobil, aynı istikamete giden plakasız motosiklete arkadan çarptı.

Kazada motosiklette bulunan İsmail Erkesikbaş (21) ile İbrahim Erkesikbaş (21) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü Yakup Koyuncu ile araçta bulunan Ramazan, Salih ve Özgür Koyuncu Eskil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray Trafik Kazası

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