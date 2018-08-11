Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Ökkeş Türk (37) idaresindeki 59 JC 131 plakalı otomobil, Aksaray-Adana karayolunun 11. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü Türk, araçtaki Zehra (36), Ayşe Sema (13) ile İbrahim Berat Türk (6), Mehmet (42) ve Erdem Evci (13) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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