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Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 19:00 | Son Güncelleme

Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

Aksaray’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Fatih İnal (29) idaresindeki 68 FC 786 plakalı otomobil Aksaray-Adana karayolunun 13. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü İnal ile otomobildeki İlknur (27), Esma (24), Kadir (26), Ayşe Nisa (7), Belinay (4) ve Rüveyda İnal (2) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaza otomobil şarampol

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