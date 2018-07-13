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Aksaray'da silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 18:10 | Son Güncelleme

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Aksaray'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, kent merkezinde bir araçta ele geçirilen ruhsatsız tabancaların av bayisine satılacağı bilgisine ulaşıldı.

Toplanan delillerin ardından Zincirli Mahallesi'ndeki av bayisine düzenlenen operasyonda, 6 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, silahlara ait şarjör ve fişekler ele geçirdi.

Operasyonda av bayisi sahibi T.T. (44) ile A.B. (31) ve S.T. (24) gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray operasyon silah

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