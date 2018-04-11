Aksaray'da sulama kanalına düşen gencin cesedi bulundu

AKSARAY (AA)- Aksaray'da arkadaşlarıyla piknik yaptıkları alanda sulama kanalına düşen gencin cesedi, 30 kilometre uzaklıktaki beldede bulundu.

Kalanlar Mahallesi Kireçlik mevkisine arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden ve dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama kanalına düşen 16 yaşındaki Ayhan Ermiş'i, arama çalışmaları tamamlandı.

AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda Ermiş'in cesedi, suya düştüğü yerin yaklaşık 30 kilometre uzağındaki Topakkaya beldesi yakınlarında bulundu.

Ermiş'in cesedi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemeden sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aksaray'da arkadaşlarıyla piknik yaptıkları alanda sulama kanalına düşen genci bulmak için arama çalışması başlatılmıştı.