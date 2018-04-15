Aksaray'da şüpheli ölüm

Aksaray'da bir apartmanın boşluğunda erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Nakkaş Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın boşluğunda hareketsiz halde bir kişiyi görenler, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, İdris Çınardere (25) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yapılan incelemenin ardından ölümü şüpheli bulunan Çınardere'nin cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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