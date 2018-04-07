Aksaray'da tarihi eser operasyonu

Aksaray'da bir otomobilde yapılan aramada, deri üzerine işlenmiş, tarihi eser niteliğinde İncil bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Adana karayolunun 10. kilometresindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine Sertip B. yönetimindeki 41 YB 225 plakalı otomobili durdurdu.
Yapılan aramalarda deri üzerine işlenmiş, tarihi eser niteliğinde İncil bulundu.
Sürücü Sertip B. ile otomobildeki Suriye uyruklu Darsım H, Sowd H. ve Irak uyruklu Muhammed H. gözaltına alındı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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