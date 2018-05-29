Aksaray'da tarihi eser operasyonu

Aksaray’da düzenlenen tarihi eser operasyonda, deri üzerine işlenmiş 2 İncil ile deri kaplamalı sandık ve deri üzerine işlenmiş kabartı figürleri olan materyal ele geçirildi.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente Adana'dan tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, plakası belirlenen aracı, Turizm Caddesi'nde durdurdu.
Araçta yapılan aramada deri üzerine işlenmiş 2 İncil ile deri kaplamalı sandık ve deri üzerine işlenmiş kabartı figürleri olan materyal ele geçirildi.
Olayla ilgili araçtaki Veysel Ö. ve Hasan A. gözaltına alındı.
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