Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayhan Y. (37) idaresindeki 06 FP 0870 plakalı, Aksaray Belediyesinin temizlik işlerinde kullanılan kamyonet, Örnek Sanayi Sitesi 95. Cadde'de Ercan İnce (24) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada İnce ile motosiklette yolcu olarak bulunan Yasin Keleş (15) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İnce yaşamını yitirdi. Keleş'in durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

