HABER

Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 13:29 | Son Güncelleme

Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Aksaray'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Osman B. (22) idaresindeki bir markete ait 68 AY 280 plakalı müşteri minibüsü, Ereğli Kapı Mahallesi 1471 Sokak'ta, Ogün Ömer Karsandı'nın (23) kullandığı 68 BJ 781 plakalı motosikletle çarpıştı.

Minibüs, park halindeki 68 BL 888 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Karsandı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan minibüs sürücüsü ile motosikletteki Abdüssamed Sarılar (29), Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sarılar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

PARTNERFacebook ve Instagram kullananlar dikkat!Facebook ve Instagram kullananlar dikkat!
Sivas'ın 'Hobbit köyü' turizme hazırSivas'ın 'Hobbit köyü' turizme hazır
Van Gölü'ne farkındalık için bisiklet turuVan Gölü'ne farkındalık için bisiklet turu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray Ereğli Kapı trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!

Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!

2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

Hakkari'den kahreden haber!

Hakkari'den kahreden haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.