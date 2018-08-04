Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Aksaray'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Osman B. (22) idaresindeki bir markete ait 68 AY 280 plakalı müşteri minibüsü, Ereğli Kapı Mahallesi 1471 Sokak'ta, Ogün Ömer Karsandı'nın (23) kullandığı 68 BJ 781 plakalı motosikletle çarpıştı.
Minibüs, park halindeki 68 BL 888 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü Karsandı olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan minibüs sürücüsü ile motosikletteki Abdüssamed Sarılar (29), Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sarılar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim
Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!
Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş
ABD-Türkiye krizi sonrası kritik açıklama: Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek!
Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!
Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Islak mendille ağzını sildi, bu hale geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum