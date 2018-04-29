Aksaray'da trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Burak Yüksel (24) idaresindeki 68 BN 483 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda refüje çarptıktan sonra devrildi.
Kazada sürücü Yüksel, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobilde bulunan Öznur (30), 6 aylık Ayşe Naz ve Ege Ircı (6), Furkan Alp Pınar (10), Mehmet Sait Kılıç (16) ile Fahri (1) ve Nuray Çıtak Yüksel (27) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşe Naz Ircı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tedavisi süren yaralılardan Öznur Ircı'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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