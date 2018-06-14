Aksaray'da traktör tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da traktörün tıra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Mustafa Sevindi'nin (48) kullandığı 68 DR 934 plakalı arpa yüklü traktör, Aksaray-Ankara karayolunun 27. kilometresinde, aynı yönde seyreden Kenan D. (25) idaresindeki 51 KZ 318 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, traktördeki Nurettin Sevindi (50) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan traktör sürücüsü Sevindi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tır sürücüsü Kenan D. gözaltına alındı.
AA son dakika olarak duyurdu! FETÖ üyeleri kilisede buluşuyor
AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı
Enişte rezaleti! Baldızını önce dövdü sonra istismar etti
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı
Sosyal medyanın diline düştüler
Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı
Para kazanamayınca mühendisliği bırakıp cinsel ilişki hocası oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum