Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı

Aksaray'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen Kırmızıgül Turizm firmasına ait 34 VY 0804 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar, Aksaray'daki hastanelere kaldırılıyor.
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