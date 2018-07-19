Aksaray'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Aksaray'da 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aksaray-Ankara karayolu TOKİ Kavşağı mevkisinde, Halil Çelikten (49) idaresindeki 06 PUL 64 plakalı tır kırmızı ışıkta durdu.
Aynı istikamete peş peşe seyir halinde olan Yusuf Gök (41) yönetimindeki 01 TM 533 ile Murat Onaran'ın (30) kullandığı 78 BZ 690 plakalı tırlar, kırmızı ışıkta bekleyen diğer tıra çarptı.
Kazada, sürücüler Onaran ve Gök yaralandı.
Aracının kabininde sıkışan Onaran, yarım saat süren çalışma sonucu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı sürücüler Murat Onaran ve Yusuf Gök, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Onaran'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
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