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Aksaray'daki "drone" destekli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 10:18 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 10 zanlıdan 8’i tutuklandı

Aksaray’da "drone" destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişinin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet G, Recep Ö, Enes D, İsmail S, Adem Y, Erdal E, Mustafa A. ve Murat G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Büşra Ö. ve Aksaray Üniversitesinde öğretim görevlisi olduğu bildirilen Mehmet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Mayıs'ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 10 kişiyi gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray destekli drone uyuşturucu operasyonu

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