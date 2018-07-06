Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudilerin sayısında ciddi artış

KUDÜS (AA) - Fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda geçen yıllara oranla bu yıl ciddi artış yaşandığı belirtildi.
Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini destekleyen İsrailli "Yara" adlı derneğin raporuna göre, bu yılın ilk yarısında 22 binden fazla Yahudi yerleşimci Aksa'ya girdi.
Geçen yıl içinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısı 22 bin 256 iken bu yılın henüz ilk altı ayında bu sayının 22 bin 206'ya ulaştığı vurgulanan raporda, "Yıl sonunda bu sayının rekor seviyeye ulaşması bekleniyor." denildi.
Fanatik Yahudiler, cuma ve cumartesi günleri hariç, gruplar halinde İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskınlar düzenliyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'
Trump'tan şok çıkış: Enayiyiz biz
Aydın'da gençleri kumara alıştırdığı iddia edilen bakkal gözaltına alındı
Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'
Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti
Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı
Aşk Adası yarışmacısı Megan Hanson'un eski fotoğrafını görenin ağzı açık kaldı
Tatil planı yapanlar bu tuzağa düşmeyin!
Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum