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Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudilerin sayısında ciddi artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 16:59 | Son Güncelleme

Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudilerin sayısında ciddi artış

KUDÜS (AA) - Fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda geçen yıllara oranla bu yıl ciddi artış yaşandığı belirtildi.

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini destekleyen İsrailli "Yara" adlı derneğin raporuna göre, bu yılın ilk yarısında 22 binden fazla Yahudi yerleşimci Aksa'ya girdi.

Geçen yıl içinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısı 22 bin 256 iken bu yılın henüz ilk altı ayında bu sayının 22 bin 206'ya ulaştığı vurgulanan raporda, "Yıl sonunda bu sayının rekor seviyeye ulaşması bekleniyor." denildi.

Fanatik Yahudiler, cuma ve cumartesi günleri hariç, gruplar halinde İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskınlar düzenliyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mescid-i Aksa israil Kudüs

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