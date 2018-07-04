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Akşehir Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 14:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Sembollerle dolu ve ince hakikatleri gözler önüne seren fıkralarıyla bugün de gönüllerdeki müstesna yerini muhafaza eden Nasreddin Hoca, Anadolu insanının hoşgörü, dostluk, iyimserlik ve barış gibi yüce hasletlerinin timsali haline gelmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sembollerle dolu ve ince hakikatleri gözler önüne seren fıkralarıyla bugün de gönüllerdeki müstesna yerini muhafaza eden Nasreddin Hoca, Anadolu insanının hoşgörü, dostluk, iyimserlik ve barış gibi yüce hasletlerinin timsali haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 5 Temmuz Akşehir Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, kültürel zenginliklerin önemli unsurlarından biri olan, hiciv ve söz sanatındaki ustalığını sade bir bilgelikle harmanlayan Nasreddin Hoca'nın fıkraları, hikayeleri ve nasihatleriyle yaşadığı dönemi aşarak, her zaman aziz milletin gülen yüzü ve tebessüm kaynağı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Sembollerle dolu ve ince hakikatleri gözler önüne seren fıkralarıyla bugün de gönüllerdeki müstesna yerini muhafaza eden Nasreddin Hoca, Anadolu insanının hoşgörü, dostluk, iyimserlik ve barış gibi yüce hasletlerinin timsali haline gelmiştir. Bu düşüncelerle Nasreddin Hoca'nın yeni nesillere tanıtılması ve anlatılması bakımından büyük önem taşıyan 'Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, Nasreddin Hocamızı saygıyla, rahmetle anıyorum."

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