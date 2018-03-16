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Akşehir’de Zeytin Dalı Harekatına destek programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 17:23 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde, ‘Çanakkale Şehitlerimizi Anma ve Zeytin Dalı Harekatına Destek Programı’ gerçekleştirildi.Akşehir Belediyesi, bazı sendikalar ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile Nasreddin Hoca Meydanında gerçekleştirilen programda, din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve kasideler okundu.

Akşehir’de Zeytin Dalı Harekatına destek programı

Konya’nın Akşehir ilçesinde, ‘Çanakkale Şehitlerimizi Anma ve Zeytin Dalı Harekatına Destek Programı’ gerçekleştirildi.
Akşehir Belediyesi, bazı sendikalar ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile Nasreddin Hoca Meydanında gerçekleştirilen programda, din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve kasideler okundu. Akşehir’de görev yapan din görevlileri de program boyunca dev Türk Bayrağı tuttu. Program sonunda başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitler için ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yaptığı Zeytin Dalı Harekatının başarılı olması için dua edildi. Program katılımcılara lokma tatlısı ikram edilmesi ile sona erdi.
Programa İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkan Vekili Yusuf İzzettin Yayla, ilçe protokolü, bazı kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, din görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Akşehir’de Zeytin Dalı Harekatına destek programı

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