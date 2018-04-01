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Akşehir’den, Çanakkale’ye üçüncü kafile dualarla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 16:01 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında, ilçe genelindeki tüm lise 11.

Akşehir’den, Çanakkale’ye üçüncü kafile dualarla uğurlandı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında, ilçe genelindeki tüm lise 11. sınıf öğrencilerini Çanakkale gezisine göndermeyi sürdürüyor.
’Nasreddin Hoca’nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor’ adıyla geçtiğimiz yıldan itibaren başlatılan projede, bu yıl Çanakkale gezisine katılmak isteyen 11. sınıf öğrencilerinden üçüncü grup, düzenlenen törenle Çanakkale’ye uğurlandı. Akşehir Nasreddin Hoca Meydanı’ndaki uğurlama törenine, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bilal Eği, H. Emrullah Öztürk, okul idarecileri ve veliler katıldı. Üçüncü kafilede 4 otobüsle 172 öğrenci ve 8 öğretmenin gönderildiği gezide, Belediye Başkanı Salih Akkaya, kısa bir konuşma yaparak öğrencilere hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Çanakkale’de ecdadımız emsalsiz bir destan yazmış. Bugün burada böyle huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, onlara çok şeyler borçluyuz. Onların yazdığı o emsalsiz destanı iyi anlamamız, anlatmamız ve unutturmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bir metrekareye 6 bin adet merminin düştüğü Çanakkale’ye gidince bu bilinçle ve şuurla gidip gezelim ve bağımsızlığımız elden gitmek üzereyken, ezanlarımız susmak üzereyken ecdadımızın yazdığı destanı hissedelim ve yaşayalım. Geleceğimize umutla bakıp, geçmişimize de şükredelim inşallah” diye konuştu.
4 otobüslük üçüncü kafile; uğurlamaya katılan protokol ve veliler tarafından Çanakkale’ye uğurlandı. Akşehir Belediyesi tarafından ’Nasreddin Hoca’nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor’ projesi kapsamında hafta sonları 11. sınıf öğrencileri için Çanakkale gezilerinin düzenlenmeye devam edeceği belirtildi.

Akşehir’den, Çanakkale’ye üçüncü kafile dualarla uğurlandı

Akşehir’den, Çanakkale’ye üçüncü kafile dualarla uğurlandı

Akşehir’den, Çanakkale’ye üçüncü kafile dualarla uğurlandı

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