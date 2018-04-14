Akşener, Batman'da beyaz tülbentle konuştu (2)

MERAL AKŞENER DÜĞÜNDE HALAY ÇEKTİ
Batman'da, partisinin il teşkilatının açılışını yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Esra ve İzzettin Dağ çiftinin nikah törenine de katıldı. Batman'daki bir düğün salonunda yapılan Dağ çiftinin
düğün törenine Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'la birlikte katılan Akşener, Batman eski Milletvekili Faris Özdemir'le birlikte nikah şahitliği yaptı. Evlilik cüzdanını gelin ve damada veren Akşener, "Cüzdanı kime vereyim. Kim önce ayağa bastı. İyisi mi evlilik cüzdanını ikisine vereyim" dedi. Dağ çiftine para takan Akşener, yeni çiftle birlikte halay çekti. Halay çeken Akşener'e, partililer dolar saçtı.
FOTOĞRAFLI
Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi
Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası
ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!
Okulda skandal! İki öğretmen sınıfta ilişkiye girdi
Bodrum'da vatandaşlar plajlara akın etti
Kemal Kılıçdaroğlu sınır karakolu ziyaretinde kamuflaj giymedi
Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
900 kız çocuğunu hamile bıraktılar!
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...
Okuyucu Yorumları 0 yorum