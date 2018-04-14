HABER

Akşener, Batman'da beyaz tülbentle konuştu 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 21:47 | Son Güncelleme

BATMAN'da partisinin il teşkilatının açılışına katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir kadından aldığı beyaz tülbenti kafasına tarak konuşma yaptı.

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA) - BATMAN'da partisinin il teşkilatının açılışına katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir kadından aldığı beyaz tülbenti kafasına tarak konuşma yaptı. Beyaz tülbenti taktıktan sonra anlamını açıklayan Akşener, "Yörede aşiretler ya da bazı aileler arasında anlaşmazlık çıktığında ya da kavga sürüyorsa, yaşlı bir kadın tülbentini çıkarır, herkes arkasını döner, çeker gider. Erkeklerin başaramadığını biz başaracağız. Gerekirse başımızdaki örtüyü çıkarırız" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Batman il teşkilatının açılış törenine katıldı. Batman'da folklor gösterileri ile karşılanan Akşener, kendisine uzatılan bayrağı öptü. Seçim otobüsünün üstünden vatandaşlara hitap etmeden önce bir kadından beyaz tülbentini alan Akşener, başına taktığı tülbentle kalabalığa hitap etti. Konuşmasında başındaki beyaz tülbentin açıklamasını yapan Akşener, "Başımda örtü ve tülbent var. Bölgede gittiğim yerlerde kadınlar bana tülbent armağan ediyor. Cumhurbaşkanı seçildiğimizde tülbentlerden oluşan bir müze açacağız. Başımdaki örtü Batmanlı bir kadının örtüsüdür. Bugün ben de Batmanlı kadınlar gibi karşınıza çıktım. Özellikle bu yörede aşiretler ya da aileler birbirine girdiğinde ya da aralarında kavga çıktığında yaşlı bir kadın tülbendini çıkarır, herkes arkasını döner, kimse konuşmadan gider. Şehir şehir dolaşıyoruz. Erkeklerin başaramadığını bizler başaracağız. Gerekirse başımızdaki örtüyü çıkaracağız. Kardeşin yok edilmesinin önünü keseceğiz"dedi. "SEÇİMLERE GİRECEĞİZ" İktidar partisine alternatif bir parti olduklarını ifade eden Akşener, "Seçimlere giremeyecekler dendi ama seçimlere gireceğiz. Batman'da teşkilatlanamaz dediler. İşte bugün Batman'dayız. İktidar partisine alternatif bir partiyiz. Biz ittifak yaptık bile. Milletle ittifak yaptık. Ev kadınları ve çiftçilerle ittifak yaptık. Dört yıldır atanamayan öğretmenlerle ittifak yaptık. Türkiye haksızlıkları gidermek zorunda. Suriye ve Irak'ın istikrarsızlaşması şehirlerimiz ve insanlarımızın fakirleşmesine yol açmıştır. Dış politikada stratejik çukura düşürülmüş Türkiye'yi yeniden tanzim etmek için yollara düştük. Türkiye'nin her şehrinden vekil çıkaracağız. Bazı şehirlerde güzel üniversite binaları görüyorum ama öğrencilere ders verecek öğretim görevlisi yok "dedi. İYİ Parti Batman İl Başkanı Kısmet Çelik, konuşmasının ardından Akşener'e, üzerinde 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' yazılı halı ile seccade hediye etti. Akşener, daha sonra parti binasının açılışını yaptı.

Selahattin Demirtaş için karar verildiSelahattin Demirtaş için karar verildi
BM'de tarihi an! Birbirlerine girdilerBM'de tarihi an! Birbirlerine girdiler
Almanya kayıp milyarderi arıyorAlmanya kayıp milyarderi arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Okulda skandal! İki öğretmen sınıfta ilişkiye girdi

Okulda skandal! İki öğretmen sınıfta ilişkiye girdi

Nihat Doğan'dan 'Survivor'da namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap

Nihat Doğan'dan 'Survivor'da namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Putin ile görüştü

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.