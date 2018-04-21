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Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

Genel Başkanlığını Meral Akşener’in yürüttüğü İYİ Parti’nin 24 Haziran’da seçimlere katılıp katılamayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor. Ancak kulislerden gelen bilgilere göre, AK Parti'nin, seçime girecek partinin en az 6 ay önceden kurultay yapma şartının 3 aya indirmesi talebine MHP'nin sıcak bakmadığı öğrenildi. Bu karar sonrası İYİ Parti'nin seçime girmeme olasılığının arttığı belirtiliyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ocak ayı içinde yayınladığı listede seçime yeterliliğine sahip partiler arasında İYİ Parti’ye yer vermemişti. Seçim tarihi olarak 24 Haziran’ın belirlenmesi ile birlikte YSK, İYİ Parti’nin durumunu bir defa daha Yargıtay’a sunacak. Ancak, YSK yetkilileri, yasal bir değişiklik yapılmaması durumunda, İYİ Parti’nin seçimlere altı ay kala belli orandaki ilçe kongrelerini tamamlamadığı gerekçesiyle 24 Haziran seçimlerine katılamayacağını dile getirdi.

YENİ FORMÜLDEN VAZGEÇİLDİ

AK Parti’nin, mağdur rolü oynamaması için İYİ Parti’nin seçimlere girmesinin önünün açılması konusunda gerekirse yasal değişiklik yapılarak 6 aylık sürenin 3 aya indirilmesi önerisinin MHP nezdinde karşılık bulmadığı öğrenildi. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin bu öneriye itiraz etmesi nedeniyle AK Parti’nin gündeme getirdiği bu formülden vazgeçtiği belirtiliyor.

"KENDİ EKSİKLİKLERİNİ BİZE FATURA ETMEYE KALKIŞMASINLAR"

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da İYİ Partinin seçime katılma yeterliliği ile ilgili tartışmalarını, “Biz her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk, bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş şartları taşıyan partilerin 24 Haziran’da seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Ama kendi eksikliklerini bize fatura etmeye kalkışmasınlar” şeklinde değerlendirdi.

İHA

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Meral Akşener İYİ parti YSK ak parti MHP erken seçim 24 haziran seçimi

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Okuyucu Yorumları 51 yorum
zaten amaçları belliydi.erken seçim ya ekonomi yada akşener.
nah alırsınız bu ülkeyi avcunuzun içine.feto takımı
@osmanli_torunu_1984 OSMANLININTORUNUMU AKP NIN YALAKASIMISIN NESIN BILMIYORUM BILDIGIM TEK SEY AYNAYA BAK KIMI GORUYORSAN O FETOCU VATAN HAINIDIR KIMINLE IS TUTTUYSAN KIME KOZMIK ODAYI ACTIYSAN ONLAR FETOCUDUR
@osmanli_torunu_1984 AKP'nin FETÖCÜ'lerinemi dedin.
15 yıldır bunlara rakip çıkmadı tam çıktı derken onuda devre dışı bırakmaya çalışıyorlar yazıkk...
katılacak ve bu yalancı riyakârlari Allah in yardımıyla bozguna uğratacak
Bu kadın seçimlere giremezse vatansever kesim olarak demokrasiye ebediyen küserim sandığa gitmem gayri ama Bahçeli tarih unutmaz bunları
İyi parti seçime katılmasın diye seçimi öne aldınız neyin eksikliğinden bahsediyorsunuz
ne eksikliği mahir bey resmen katılmasınlar diye 2 milyon öğrencinin sınavını ertelettin. az daha bayramda seçim yapacaktınız.
eski kurt çakma milliyetçileri denize attı ülke içinde feto gibi mhp içinde iyi vardı hepsi temizlendi
şaşırdıkmı arkadaşlar tabiki hayırr,MHP tırstı Meral ablamdan devre dışı bıraktı ve beklenen sonuçç
ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ
iyi de kardeşim kendi eksiklikleri diyorsunuz adamlar daha yeni parti kurdu direk erken seçim koydunuz ortaya normal zamanında yapılsa seçimler o zaman bu lafları söylemeye hakkınız olur ama şu an için iyi parti den korkuldugunu düşünüyorum
Akşeneri hiç sevmem ama seçime katılması şart.yoksa kimse demokrasiden bahsetmesin.1 günde erken seçim kararını neye göre aldıysanız ona görede bu partiyi seçime sokmalısınız.
kadin katilmasin diye tum hileleri yaptiniz. simdi kendi eksikliklerini bize yansitmasinlar diyosunuz. cebren ve hile ile aziz vatanin topraklarini zaptettiniz. ama helal olsunki bir kadin sizi iyi titretti. size rakip olan herkesi yok ediyorsunuz. muhsin yazicioglu gibi.
Korkunun ecele faydası yok. İYİ lerden ancak kötüler korkar !
böyle bir kumpas hayatınızın hatası olur. ve bunun karşılığını seçimlerde kesinlikle görürsünüz
uzun uzun yazmaya gerek yok sadece üç kelime var, yusuf yusuf yusuf
Kaybedeceklerini anladılar bu yüzden seçime iyi partiyi almamaya çalışıyorlar.
demokrasiden yanaymışlar sözde erken seçim tarihinize bakın alel acele sark kurnazlığı peşindesiniz.. ama Allah büyük ve görüyor yaptığınız tuzagın içine kendiniz düşeceksiniz
CHP hemen önerge versin akkoyun karakoyun belli olsun.3 aya inmesini ve meral akşenerin rakip olmasından kim korkuyor görelim...MHP birkez daha boka sarıyor ozaman görsün millet..
ulan MHP
sayın mahir bey , iyi güzel diyorsunuz fakat bu durum erken seçim değilmidir ? sonuçta bu seçim 2019 yılında yapılacaktı normal şartlar altında , fakat siz değiştirdiniz seçim tarihini.. bence iyi parti de seçime katılmalıdır...
İYİ partinin seçime katılamaması durumunda demokrasi yok hükmündedir. Erken seçim, önceden belirlenmiş aşağılık bir komplo haline gelir. Ülkemizin huzuru açısından çok önemli, tartışmaya açılmaması gereken bir konu.
iyi partiyi seçime sokmamak için oynanmıș pis bir tiyatro istiyoruz.oyunu oynadınız suçu bize atmayın komediye bakın
amaçlarıda bu değilmiydi zaten
kimler feda edildi bu başkanlik ugruna ne entrikalar döndü. bir ülkücü olarak bahceliden utaniyorum. bu yasima kadar hep mhp ye oy verdim. başbuğumun hatırına. hayırlısi adamlar kafaya koydu baskan olacak. buradan seslensem bir ise yaramicak ama yinede ya zicam KRAL ÇIPLAK
Çok komiksiniz ya.neymis efendim ak parti istemişte mhp istememiş.danisikli döğüşe devam.
1,5 sene olan seçimi 2 ay sonraya dayatın yarım saatte sonra kendi eksikliklerini bize fatura etmesinler diye açıklama yap. Helal olsun. Bunların siyasi anlayışından on numara senaryo çıkar.
apar topar erken seçimin iki nedeni var biri ekonomik kriz çıkmadan seçime gitmek ikincisi iyi partiyi seçime sokmamak...
DEVLET ( BAHÇELİ ) SALAĞA YATAR SEN DEVLET UYUYOR ZANNEDERSİN YEĞEN SONRA ÜZERİNE BİRDEN BÜYÜK BİR AĞIRLIK ÇÖKER SONRA , SONRASI YOK YEĞEN
Sevsinler sizin demokrasi anlayışınızı, neymiş "kendi eksikliklerini bize fatura etmesinler" miş, utanma duygusu yoksa doğru akepeye
daha belli olmayan neden kötü haber diye şok haber diye yayınlayıp insanları yönlendirmeye çalışıyorsunuz habercilik bu mu
Belki inanmayacaksınız ama geleceksiniz İyi Parti nin gerçekten çok büyük bir oy potansiyeli var ve buraya yazıyorum bu tarihide yazın İyi Parti seçimleri alacak!!!!!!!!!!!!!!!
demokrasiden yana olmuşlar bak bak. kadına salonlar vermediniz korkunuzdan. adaleti istediğiniz gibi yönettiniz. size ayak uyduran savcılar da cehennemlik sizin gibi. ysk başkanı iyi partinin girip girmeyeceğinden habersiz emir bekliyor padişahından
"06recep_78" SEN ÇOK CAHİL KALMIŞSIN! "PKK"-YI MECLİSE BİZ Mİ SOKTUK???MADEM Kİ GÜCÜNÜZ VE PARMAK SAYINIZ VARDI,ADAMA NİYE ÖNLEYEMEDİNİZ DİYE SORMAZLAR MI ACABA? BUNA AKIL TUTULMASI DERLER!!! OSLOYU, HABURU, İMRALIYI,DOLMABAHÇEYİ,DİYARBAKIR MEGRİ,MEGRİYİ KİMLER YAPTI ACABA? AYRICA KOBANİYE GİDEN TERÖRİSTLERİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINDA TOPRAKLARIMIZDAN GEÇMELERİNE KİM İZİN VERDİ? YAZIK,ÇOK YAZIK!!! İNSAN CAHİL OLUR AMA,BU KADAR DA OLMAZ!!!ALLAHTAN KORKUN YA!!! ..
ne yaparsan yap AKP sana artık hiçbir şekilde oyy yokkkk
zaten amaç belli mhp nin oy alamayacağı belli zaten istemez girmesini akp de dümenden girmesi için uğraşıyor gözüküyor ayrıca fetocu diyenlere kimlerin fetocu olduğu ortada kim hoca efendi diye konuştuysa hangi partide takılıyorsa daha hala onlar fetocuydu dönüş yaptılar zaten ekonomi çökmüş seçim sonrası ohal kalksın batan firmaların isimleri o zaman açıklanacak şimdi ohal olduğu için iflas veremiyorlar yasak işsizlik 3 katlayınca o oy verenler ağlayacak yaşayıp görücez
A haber yine çikinleşmeye başladi
Bu kadını boş ve gereksiz bir siyasetçi buluyorum..siyasi maziside iyi değil..ANCAK SEÇİME GİRMESİNİN ENGELLENMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM.bize onun %2.7 lik oy alıp mosmor olacağı görüntüyü bizden mahrum etmeyin lütfen...
BU GÜZEL VATANIMIZI,HER KİM OLURSA,OLSUN, TEK KİŞİNİN İKİ DUDAĞININ ARASINA BIRAKACAK KADAR LÜKSÜMÜZ YOK!
G*t korkusu sardı akp ile mhp yi
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