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 AKŞENER : FETÖ'CÜ DERSENİZ GEREĞİNİ YAPMAK ZORUNDA KALIRSINIZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İSTANBUL DHA İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeşilyurt'ta yerel gazete sahipleri ve çalışanlarıyla bir araya geldi.

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İSTANBUL DHA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeşilyurt'ta yerel gazete sahipleri ve çalışanlarıyla bir araya geldi.
Toplantıda Meral Akşener, FETÖ sorusu soruldu. Akşener, "Siz malum yapı dediniz ben daha açık söyleyeyim, beni ve arkadaşlarımı başından itibaren FETÖ'cülükle suçladı. Kim suçladı? Troller suçladı. Siz Tayyip beyin ağzından duydunuz mu Meral Akşener FETÖ'cü diye? Yetkili bakanlarından duydunuz mu? Hayır duymadınız. Bunun anlamı şu. Eğer bu ülkeyi yönetiyorsanız ve biri için FETÖ'cü derseniz gereğini yapmak zorunda kalırsınız" dedi.
"Benim dokunulmazlığım yok" diyen Akşener, "Elinde bilgisi, belgesi, bu konuda delili olan varsa gidip savcılarla görüşmüyorsa onlar hem iftiracıdır, korkaktır, şerefsizdir" şeklinde konuştu
Meral Akşener , "Kiminin damadı kaçak, kiminin kızı kaçak, kiminin gelini kaçak, kiminin oğlu kaçak. Eski İçişleri bakanı olarak şunu belirtmek isterim; Devletin bir işleyişi vardır. O ciddiyet şudur isnat edilen suçu araştırır. İsnat eden, iftara eden her kimse gider konuşur, elindeki bilgileri, belgeleri verir ve gereği yapılır" şeklinde konuştu.

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-Akşener'in açıklaması

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