HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AKŞENER GAZİOSMAPAŞA'DA İFTAR PROGRAMINA KATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 21:34 | Son Güncelleme

*İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, -"Bir siyahi Amerikalı siyasetçinin sözünü okumuştum.

*İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener,
-"Bir siyahi Amerikalı siyasetçinin sözünü okumuştum. Diyor ki 'bir siyahi Amerikalı siyasetçi, beyaz siyasetçiye göre tam iki kat fazla çalışırsa, başarılı olur.' Biz bu ülkenin siyahileri olarak, iki, üç, beş kat fazla çalışarak, hem bu ülkenin içinde bulunduğu kâbustan kurtulmasını sağlayacağız hem insanlarımızın nefes almasını sağlayacağız, hem huzuru getireceğiz hem liyakati getireceğiz, hem de bu kayırmayı, rüşveti ve yolsuzluğu ortadan kaldıracağız."

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin Gaziosmapaşa ilçe örgütü tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.
Akşener iftar önce burada bir konuşma yaptı. Partisinin teşkilatının imece usulü çalışarak, büyük işler başardığını aktaran Akşener, "7 ayda Gaziosmanpaşa Meydanı'nda böyle bir tablo ile karşılaşmışsak, bir mucizeyi birlikte başardığımız anlamına gelir. Herkes kendiyle gurur duymalıdır. Teşkilatlarımızın İstanbul'dan başlayarak, Hakkâri'ye Şırnak'a kadar bütün teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Çünkü herkes imece usulü kendi şehrini organize etti. Bu iktidar zamanında paraya ait her şey değer kazandı. Yani evler pahalandı, benzin, mazot, gıda pahalandı. Her şey pahalandı. Ama bize ait milli ve manevi değerlerimizin tümü ucuzladı. İYİ Parti olarak sizler bu ülkede imeceyi, dayanışmayı, sevgiyi, saygıyı yeniden hatırlattınız. İleride siyasi tarih hepinizi yazacak. Bu ülkede yaşayan herkesin üzerine kâbus gibi çökmüş, bu iktidarın demokrasi yoluyla, güle oynaya gidişindeki etki ve aktif rolünüzü yazacak" dedi.
Akşener, Türkiye için çok çalıştıklarını ve çalışacaklarını belirterek, "Olağanüstü hal şartlarında şikâyet etmeden, mızmızlanmadan seçime gidiyoruz. Bize karartma uygulanıyor diye başkaları hayıflanıyor. Bize karartma uygulanıyor diye başkaları hayıflanıyor. Biz o konuda şikâyet etmiyoruz, Bir siyahi Amerikalı siyasetçinin sözünü okumuştum. Diyor ki 'bir siyahi Amerikalı siyasetçi, beyaz siyasetçiye göre tam iki kat fazla çalışırsa, başarılı olur.' Biz bu ülkenin siyahileri olarak, iki, üç, beş kat fazla çalışarak, hem bu ülkenin içinde bulunduğu kâbustan kurtulmasını sağlayacağız, hem insanlarımızın nefes almasını sağlayacağız, hem huzuru getireceğiz, hem liyakati getireceğiz, hem de bu kayırmayı, rüşveti ve yolsuzluğu ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Akşener'in gelişi
-Akşener'in açıklamaları
-Genel ve detaylar

PARTNEROğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke olduOğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke oldu
Bakan Arslan'dan Niğde'ye havalimanı müjdesiBakan Arslan'dan Niğde'ye havalimanı müjdesi
Çorlu’da sağanak, hayatı olumsuz etkilediÇorlu’da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'prompter' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'prompter' açıklaması

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti

'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

ABD'den Münbiç anlaşması sonrası ilk açıklama!

ABD'den Münbiç anlaşması sonrası ilk açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.