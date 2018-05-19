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Akşener, gençlerle Anıtkabir'e gitti (Görüntü dökümüyle yeniden) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 18:36 | Son Güncelleme

 İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhubaşkanı adayı Meral Akşener, gençlerle birlikte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e giderek dua etti.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhubaşkanı adayı Meral Akşener, gençlerle birlikte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e giderek dua etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Anıtkabir'e gitti. Burada İYİ Partili gençlerle buluşan Akşener, mozolede dua edip, saygı duruşunda bulundu. Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekinen Akşener, kendi telefonuyla da özçekim yaptıktan sonra Anıtkabir'den ayrıldı.

Görüntü dökümü

-Akşener'in konuşması

-Yürüyüşten genel ve detaylar

ANKARA,(DHA)

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