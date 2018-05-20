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Akşener: İkinci tura ben kalacağım

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 14:03 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "İşin matematiği, 24'ünde kimsenin birinci turda geçmesi mümkün değil.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "İşin matematiği, 24'ünde kimsenin birinci turda geçmesi mümkün değil. Ama ikinci tura inşallah ben kalacağım. İkinci tur sonrası da Cumhurbaşkanlığını kazanacağım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da dün akşam gençlerle iftarda bir araya geldi. 'Gençliğin umudu Meral Akşener' sloganıyla karşılanan Akşener, iftar sonrası, yaptığı konuşmada, gençlerle birlikte yürüdüklerini söyledi. Akşener, "Yarın 24 Haziran'da ikinci tura kalındı, ben kaldım. İYİ Parti ciddi bir oranla milletvekili getirdi. Arasında sizin gibi gençlerin olduğu milletvekilleri Meclis'te ve ben de Cumhurbaşkanlığını 8 Temmuz'da aldım. Bir hafta içerisinde 5 bin kadroya ihtiyacım var. Tekrar söylüyorum. Bir hafta içerisinde 5 bin kadroya ihtiyaç var. Nasıl bu devlet kadrolarının şişirildiğine bir örnek. Saraydaki arkadaşın danışman adı altında işte şu şu adı altında ortaya koyduğu bir kadrolaşma ama onun ötesinde bir hafta içinde 'Hadi ben seninle çalışmıyorum, hadi bana eyvallah' dediği takdirde bürokratın yerine 5 bin kadroya ihtiyaç var" dedi.

'TAYYİP BEY İKİNCİ TURDA KİMİ KARŞISINDA GÖRMEK İSTEMEZ'
"Allah yolumuzu inşallah açık edecek" diyen Akşener, şöyle devam etti:
"İşin matematiği, 24'ünde kimsenin birinci turda geçmesi mümkün değil. Ama ikinci tura inşallah ben kalacağım. Her bir seçmene şu soruyu sorun. 'Tayyip bey ikinci turda kimi karşısında görmek istemez?' Bu soruyu herkese sorun. İkinci tura kalınıyor. Biz olmasak birinci turda geçiyordu. İkinci tura bırakan bizleriz. Matematik olarak ikinci tura kalınıyor. İkinci turda karşısında kimi görmek istemez. Temel sorumuz budur."

Görüntü dökümü:

-Akşener'in salona gelişi

-Atılan sloganlar

-Akşener'in konuşması

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-

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