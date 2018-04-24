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Son dakika! Akşener ve Karamollaoğlu'ndan seçim açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 10:42 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Akşener, "Bir kadın olarak, kendilerini güçlü kabul edenleri mertçe bir seçim yapmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı. Karamollaoğlu ise, "Seçimlerde iyi bir netice alacağız" dedi. Abdullah Gül aday olacak mı sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu, "Netice elde edilince veya kararlar kesinleşince kamuoyuna duyurulur"

Son dakika! Akşener ve Karamollaoğlu'ndan seçim açıklaması!

24 Haziran'dan gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi, dün CHP ve HÜDA PAR'ı ziyaret eden SP lideri Temel Karamollaoğlu, bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyarette bulundu. İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen Karamollaoğlu'nu İY Partililer alkışlarla karşıladı. İki liderin basına kapalı görüşmesi sona erdi. Görüşme sonrası liderler açıklamalarda bulundu.

"TUZAK VE HİLE KOVMA MASASI KURACAĞIZ"

Görüşmeyi değerlendiren Meral Akşener, "Son gelişmeleri değerlendirdik. Bugün İYİ partinin bizlerin önüne kurulan tuzakların aşılmasında sayın Karamollaoğlu ve arkadaşlarının katkıları yakinen biliyoruz. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İYİ Parti olarak tuzak ve hile kovma masası kurmayı düşünüyoruz. Sayın Karamollaoğlu ile uzun bir Türkiye değerlendirmesi yaptık. Görüşmelerimiz sürecek" dedi.

AKSENER

'TEKRAR GÖRÜŞMEMİZ HAFTA SONUNA DOĞRU'

Daha sonra söz alan Temel Karamollaoğlu ise, "Şimdi inşallah seçime gidiliyor. Türkiye meseleleri ve dünyayı çok samimi bir şekilde görüştük. Detaylarda belki bir takım farklı yaklaşımlar olabilir ama ümit ediyorum ki ben bu görüşmelerimiz devam edecek. Seçimlerde iyi bir netice alacağız. Türkiye'mizin geleceği bu seçimlerle belirlenecek. Allah yardımcımız olsun. Bu dönemde elbette ittifaklara ihtiyacımız var. Biz bunu bir kutuplaşma, kamplaşma olarak görmüyoruz. Bu akşam İstanbul’da Erbakan Ödülleri akşamı olacak. Oraya katılacağım. İnşallah kendileriyle tekrar görüşmemiz hafta sonuna doğru vuku bulur. Gelişmeleri son kertede neticelendirmeye çalışacağız" diye konuştu.

ABDULLAH GÜL ADAY OLACAK MI?

Karamollaoğlu, gazetecilerin, 'Abdullah Gül'ün ortak aday olacağı' yönündeki sorusuna ise, "Siz soru sormakta serbestsiniz. Biz de kendi üslubumuzca cevap vermekte serbestiz. Şu sıralarda takdir edersiniz ki bu tip detay konular hakkında fikir beyan etmek isabetli olmaz. Kesin netice elde edilince veya kararlar kesinleşince kamuoyuna duyurulur" yanıtını verdi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Zırtodan ve Hırbodan adam olsaydı Chp dee adam olurdu. 5 yaşındaki çocuklar bile fıkra anlatmak isteyince fıkraya Bay kemaldan başlıyor ..
İnşallah geldikleri gibi gidecek vatan hainleri...
kraliçenin farklı yumurta ikizlerini soroz abileri biraraya getirmiş.
keşke rakiplerinizde konuştukları kadar mert ve cesur olsada adam gibi bi seçime gitse ülkemiz
şer cephesi doğduda hdp nerde oda lazım.
ÇARESİZLİĞİN, SOLU SAĞA, SAĞI SOLA, SOLU ORTAYA, ORTAYI SAĞA SOKMASI VE İÇ İÇE GİRMELERİNİ GÖRMEKTE GÜZEL:))
yuzune bakilmayan karamanoglu solcularin kurtaricisi oldu..
Bu ülkede kalmış 3-5 Mal var . Bu seçimde bunların da son kullanma tarihleri bitecek. Tam hurdalık ve ıvır zıvır ..
vur başkan,bop başkanina vur.
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